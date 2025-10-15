واصلت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الموافق 15 أكتوبر 2025، الزيارات الميدانية التي تقوم بها لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس العاصمة، حيث تفقدت مدرسة مصر المستقبل الرسمية لغات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة عاصم سمير مدير عام الإدارة التعليمية بالوايلي، حيث تابعت الدكتورة همت إسماعيل سير الدراسة داخل الفصول، واطلعت على سجلات ودفاتر المعلمين، كما تفقدت مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومدى استيعابهم للمواد التعليمية المختلفة.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بحضور الطلاب بانتظام، وتسجيل الغياب بشكل يومي، مع إخطار أولياء الأمور أولاً بأول، لضمان الانضباط داخل المدارس.

الانضباط المدرسي

شهدت مدير تعليم القاهرة فعاليات طابور الصباح بالمدرسة، حيث شاركت الطلاب تحية العلم والنشيد الوطني، واستمتعت بكلمة إذاعية قدمها الطلاب عن قيمة الانضباط ضمن فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة (بقيمنا... تحلو أيامنا).

وأكدت أبو كيلة أن الطابور المدرسي يمثل بداية اليوم الدراسي وغرسًا لقيم الولاء والانتماء والانضباط في نفوس الطلاب، مشيرة إلى أن هذه الممارسات اليومية تسهم في تعزيز روح الانتماء للوطن وتنمية السلوك الإيجابي بين أبنائنا الطلاب.

بيئة تعليمية آمنة ومحفزة

وشددت مدير المديرية خلال جولتها على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بما يحقق أهداف العملية التعليمية، ويضمن خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على التعلم والإبداع.



