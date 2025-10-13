حافز التدريس .. لماذا لا يتم صرفه لمعلمي الحصة؟

طالب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بضرورة صرف حافز التدريس لمعلمي الحصة، أسوة بالمعلمين المعينين الذين تقرر صرف الحافز لهم خلال أشهر الدراسة.

وأوضح "حجازي" أن القرار الأخير للوزارة أسعد المعلمين المعينين وشعروا من خلاله باهتمام الوزارة، إلا أن استبعاد معلمي الحصة ترك أثرًا سلبيًا عليهم، رغم أنهم يتحملون مسؤولية سد العجز في أعداد المعلمين والمساهمة في إنجاح العملية التعليمية.

وأشار إلى أن معلمي الحصة يقومون بدور لا يقل أهمية عن زملائهم المعينين، وبالتالي يستحقون الحصول على حافز التدريس تقديرًا لجهودهم.

وأضاف أن استبعادهم من الحافز قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بينهم وبين المعلمين المعينين، ويفقد المدرسة روح التعاون والعمل الجماعي، كما يسبب شعورًا بالإحباط والدونية لدى بعضهم، وقد يدفع البعض إلى ترك العمل.

وأكد "حجازي"، أن صرف الحافز لمعلمي الحصة سيُشعرهم بالتقدير ويزيد من حماسهم للعمل، كما يشجع الإقبال على نظام الحصة بما يساهم في استقرار العملية التعليمية.

