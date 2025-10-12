تعدي ولى أمر على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة بأسيوط.. والنقابة تتحرك

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، اخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، بتعدى ولى أمر على كلاً من "محمد المختار صلاح "مدير مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمحافظة أسيوط و"عمر محمد غانم" وكيل المدرسة و "حمدي راضي شاهين" معلم بالمدرسة، بالسب والضرب ، مما أسفر عن إصابه المعلم حمدى شاهين بخدوش متفرقة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي ، النقابة الفرعية بأسيوط برئاسة على عزت ، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلم ، حيث تم مرافقة وكيل المدرسة و المعلم لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة ولى الأمر الدخول للفصل بالقوة لاستلام نجلته أثناء اليوم الدراسي ، وتم التوضيح له بأن هناك مواعيد رسمية لاستلام نجلته إلا بوجود سبب يسمح بذلك ،إلا أن ولي الأمر رفض الاستماع إليهم ، وقام بالتعدي على مدير وكيل المدرسة ومعلم ، مما أسفر عن إصابه المعلم بخدوش متفرقة بالجسم ، وقامت النقابة الفرعية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تنفيذا لتوجيهات هلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لضمان حقوق المعلم وصون كرامته، والتوجه فورا لقسم الشرطة.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي ، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين ، وحل أى مشاكل تواجههم.

