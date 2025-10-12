"التعليم" تصدر تعليمات جديدة لتقييم مادة الدين لجميع المراحل الدراسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية حول تنظيم التقييمات والاختبارات الشهرية ودرجات أعمال السنة لمادة التربية الدينية في جميع المراحل الدراسية: ابتدائي وإعدادي وثانوي.

وأوضحت الوزارة، أن التقييمات الأسبوعية يجب أن تُجرى داخل الحصة بطريقة مبسطة، بحيث لا تتضمن أكثر من مفردتين في كل تقييم، وبحد أقصى خمس دقائق، حفاظًا على وقت شرح الدرس.

أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بما ورد في فاكس الإدارة المركزية للتعليم العام بتاريخ 9 أكتوبر 2025، بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والتقييم لمادة التربية الدينية، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وتوزيع الدرجات وفق المفردات المحددة لكل مرحلة دراسية.

تفاصيل التقييمات حسب المرحلة

الابتدائية (الصفين الأول والثاني): التقييم يتم من قبل معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

الابتدائية (الصفوف الثالث حتى السادس):

أسئلة "أكمل": 2 مفردة، درجتان.

أسئلة اختيار من متعدد: 2 مفردة، درجتان.

سؤال مقالي: 1 مفردة، درجة واحدة.

المجموع: 5 درجات

الإعدادية

أكمل: 2 مفردة، درجتان.

اختيار من متعدد: 5 مفردات، 5 درجات.

صواب وخطأ: 4 مفردات، 4 درجات.

مقالي: 2 مفردة، 4 درجات.

المجموع: 13–15 درجة.

الثانوية العامة

أكمل: 2 مفردة، درجتان.

اختيار من متعدد: 5 مفردات، 5 درجات.

صواب وخطأ: 4 مفردات، 4 درجات.

مقالي: 2 مفردة، 4 درجات.

المجموع: 13–15 درجة.

