قال بيان صادر عن نقابة المعلمين، إن غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تلقت اليوم، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، يفيد بتعدي ولي أمر على كلٍّ من محمد المختار صلاح مدير مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمحافظة أسيوط، وعمر محمد غانم وكيل المدرسة، وحمدي راضي شاهين معلم بالمدرسة، بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابة المعلم حمدي شاهين بخدوش متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، كلّف خلف الزناتي النقابة الفرعية بأسيوط، برئاسة علي عزت، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلمين.

كما تم مرافقة وكيل المدرسة والمعلم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الاعتداء وقع أثناء محاولة ولي الأمر دخول أحد الفصول بالقوة لاستلام نجلته خلال اليوم الدراسي، رغم إبلاغه بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية. إلا أن ولي الأمر رفض الانصياع، واعتدى لفظيًا وجسديًا على مدير المدرسة ووكيلها وأحد المعلمين، ما أدى إلى إصابة الأخير بخدوش متفرقة.

وأكدت النقابة الفرعية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تنفيذًا لتوجيهات نقيب المعلمين خلف الزناتي، لضمان حقوق المعلمين وصون كرامتهم.

يُذكر أن نقابة المهن التعليمية كانت قد شكّلت غرفة عمليات مركزية مع انطلاق العام الدراسي، للتواصل اليومي مع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين وحل أي مشكلات تواجههم في الميدان.