أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بشأن إجراءات سداد المدفوعات الخاصة بطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت الوزارة في خطابها أن سداد المصروفات سيتم من خلال منافذ البريد المصري والشركات المتعاقد معها، وذلك تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، فسيُجرى تحصيل المدفوعات كما هو متبع في السنوات السابقة، دون أي تغييرات في الإجراءات.

كما شددت الوزارة على ضرورة توريد حصة الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات إلى الحساب رقم (9450874939) بالبنك المركزي المصري، على أن يتم توريد الحصة المستحقة للجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التحصيل.

اقرأ أيضاً:

أجواء خريفية وظهور السحب.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مساء اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم