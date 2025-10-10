إعلان

بيان من التعليم بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات - (مستند)

كتب : أحمد الجندي

07:14 م 10/10/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في جميع المحافظات، بشأن إجراءات سداد المدفوعات الخاصة بطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت الوزارة في خطابها أن سداد المصروفات سيتم من خلال منافذ البريد المصري والشركات المتعاقد معها، وذلك تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، فسيُجرى تحصيل المدفوعات كما هو متبع في السنوات السابقة، دون أي تغييرات في الإجراءات.

كما شددت الوزارة على ضرورة توريد حصة الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات إلى الحساب رقم (9450874939) بالبنك المركزي المصري، على أن يتم توريد الحصة المستحقة للجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التحصيل.

وزارة التربية والتعليم طلاب المدارس الرسمية للغات البريد المصري مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات

