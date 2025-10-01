بالصور.. أول رد من "التعليم" بشأن الاعتداء على طالب بمدرسة في شبرا

نشرت ولي أمر بمدرسة حافظ إبراهيم الرسمية للغات، بإدارة شبرا مصر، على صفحتها عبر "فيسبوك" شكوى بشأن واقعة اعتداء حدثت مع ابنها.

وقالت ولي الأمر: "احنا بنودي ولادنا المدرسة علشان تتعلم ولا علشان تتروع نفسيًّا وتتأذى بدنيًّا كده؟! دي صور ابني الصغير ياسين راجع لي النهارده من المدرسة منهار وبيعيط وجسمه كله بالمنظر اللي في الصور".

تفاصيل الواقعة

وأوضحت ولي الأمر أن المعلمة قامت بحبس الطفل داخل الفصل بعد خروج زملائه، وأغلقت الباب باستخدام "ديسك"، واعتدت عليه بالعكاز وبيدها على جسده ووجهه، مشيرةً إلى أن الطفل ظل يصرخ ويقول: "أنا آسف"، وكل ذنبه أنه نسي مقلمته ورجع ليأخذها.

الوزارة تتدخل

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المُدرسة المعنية تعاني مشكلات نفسية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المُدرسة تم تحويلها للشؤون القانونية؛ لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد كل مَن يثبت تقصيره في حق الطلاب.

اقرأ أيضًا:

بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟

وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون

بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"