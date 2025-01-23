"جروبات الغش" تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعدة محافظات

كتب- أحمد الجندي:

شهدت منصات الغش الإلكتروني، تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في عدة محافظات، حيث تم نشر أسئلة امتحان مادة الجبر والإحصاء بمحافظة كفر الشيخ، وأسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة سوهاج.

وفي هذا السياق، أكدت المديريات التعليمية على رؤساء لجان الامتحانات ضرورة تكثيف الرقابة داخل اللجان، والتصدي لمحاولات الغش أو تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني.

كما حذرت المديريات الطلاب من تصوير الأسئلة أو الاشتراك في عمليات الغش، مشيرةً إلى أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل الحرمان من النجاح في الامتحانات ومنع الطالب من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين.

وشددت المديريات التعليمية على أهمية خلق بيئة امتحانية عادلة وآمنة لجميع الطلاب، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم في ظل الالتزام باللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

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