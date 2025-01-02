نماذج امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 الشعبة الأدبية

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 "الشعبة الأدبية".

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2025 يوم الاثنين 13 يناير.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

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