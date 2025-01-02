"التعليم": توزيع 700 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوي في 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 وذلك طبقاً لحصاد وزارة التربية والتعليم 2024.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد إجراءات تسليم الأجهزة بناءً على عدد من المحددات والشروط التي تهدف إلى تحسين البنية الرقمية وتزويد الطلاب والمعلمين بالموارد التعليمية اللازمة.

وأضافت الوزارة، أن هذه الإجراءات تشمل تجهيز البنية التكنولوجية لربط الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى دعم النظام الرقمي الجديد "Cisco Umbrella" لتعزيز الحماية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تسليم الأجهزة عبر المديريات التعليمية إلى الإدارات، ثم إلى المدارس الثانوية وفقًا لأعداد الطلاب المستهدفة في كل منطقة تعليمية.

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