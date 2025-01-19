وزير التعليم: إضافة مادة الدين للمجموع لن تدفع الطلاب للدروس الخصوصية

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إضافة مادة الدين للمجموع لن تدفع الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت وسائل تعليم متعددة تسهّل دراسة المادة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأوضح "عبد اللطيف" أن الطالب يمكنه التعلم من خلال المدرسة، والوسائل الإلكترونية، والقنوات التعليمية التابعة للوزارة، والمنصات الأخرى، مما يخفف الضغط ويُغني عن الحاجة للدروس الخصوصية.

وأشار الوزير إلى أن المناهج الدراسية سيتم تصميمها بحيث تكون مبسطة ومناسبة، مما يساعد الطلاب على الاستفادة منها دون أن يشعروا بأن المادة تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.

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