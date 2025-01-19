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وزير التعليم: الطلاب يعانون نفسيا من الثانوية العامة

03:30 م الأحد 19 يناير 2025
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    اجتماع وزير التعليم
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كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التطوير مستمرة في نظام التعليم ولا يمكن التوقف عند نظام البكالوريا، مشيرًا إلى أن التعليم في مصر يشهد لأول مرة تطويرًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأضاف "عبد اللطيف"، أنه إذا استمرت مشكلات الثانوية العامة دون تغيير، فإن الوضع سيظل كما هو دون تحسن.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب يعانون من الضغوط النفسية في المرحلة الثانوية، مؤكدًا على ضرورة تطوير النظام لمواكبة التحديات.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الثانوية العامة نظام البكالوريا الجديد
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