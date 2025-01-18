"أولياء أمور مصر" يرصد امتحانات الشهادة الإعدادية ويدعو الوزارة لمكافحة الغش

كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي في اليوم الأول، السبت 18 يناير 2025.

وأشادت "الحزاوي"، بسهولة امتحانات بعض المواد في عدة محافظات، إلا أنها أبدت قلقها من انتشار صور لأسئلة الامتحانات عبر تطبيق "تليجرام" وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش.

تقييم الامتحانات في المحافظات

- في محافظة الجيزة، أشاد أولياء الأمور بسهولة امتحان مادة اللغة العربية، حيث اعتُبرت أسئلة النحو مباشرة.

- في محافظة القاهرة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية رغم وجود بعض النقاط الصعبة.

- في محافظة المنوفية، كان امتحان اللغة العربية مناسبًا للطالب المتوسط، ولكن بعض الأسئلة في النصوص والقصة احتاجت لتركيز خاص.

- في محافظة أسيوط، جاء امتحان اللغة العربية أيضًا في مستوى الطالب المتوسط، مع بعض الأسئلة التي تستهدف فرز الطلاب المتميزين.

- في محافظة القليوبية، تباينت آراء الطلاب بين من رأى الامتحان متوسط الصعوبة وآخرين وصفوه بالصعب.

قضية الغش وتداول الأسئلة

أعربت "الحزاوي" عن قلقها من تداول صور لأسئلة الامتحانات وإجاباتها عبر تطبيق "تليجرام" في عدة محافظات، مثل القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ والإسكندرية وقنا، بعد دقائق من بدء الامتحانات.

وطالبت وزارة التعليم، بتوثيق صحة الصور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تضر بحق الطالب المجتهد.

شكاوى تأخير تسليم ورقة الامتحان

كما وردت شكاوى من أولياء الأمور في إدارات العمرانية والهرم بسبب تأخر تسليم الطلاب لورقة الامتحان، مما أثار القلق والتوتر بينهم، خاصة أن مادة اللغة العربية تحتاج إلى وقت كافٍ للحل.

واستجاب محافظ الجيزة لهذا الأمر، حيث قرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية في المدارس التي شهدت تأخيرًا في توزيع أسئلة الامتحان، بالإضافة إلى تحويل المخالفين للتحقيق.

ودعت "الحزاوي" وزارة التعليم، لتوفير أرقام تليفونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وأهابت بأولياء الأمور بضرورة توفير بيئة مناسبة لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، والتركيز على التغذية الصحية لضمان أداء جيد للطلاب.

اقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

أول إجراء من التعليم على فيديو الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية