تعليم القاهرة: لجان الشهادة الإعدادية 2025 مستعدة لاستقبال الطلاب

يعُقد السبت المقبل.. ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، حيث تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت، الموافق 18 يناير 2025.

إجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة

أكدت المديرية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وشملت هذه الإجراءات:

- جاهزية اللجان: التأكد من نظافة اللجان، التهوية الجيدة، وكفاءة الإضاءة.

توفير الأجواء الملائمة: العمل على توفير جو هادئ يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

إعلان الجداول والكشوف: تعليق كشوف المناداة وجداول الامتحانات في أماكن واضحة للطلاب.

اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب .

ووجهت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الامور أمام مقار اللجان .

اقرأ أيضاً:

"التعليم" تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025

انطلاق التقييمات النهائية لأولى وثانية ابتدائي بالمدارس