جدل بين أولياء الأمور بعد قرار إضافة مادة الدين إلى المجموع بداية من العام المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادة التربية الدينية إلى مجموع درجات الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي المقبل حالة من الجدل بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواقف مؤيدة للقرار

رحب بعض أولياء الأمور بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، خاصة في ظل التحديات المجتمعية والانفتاح الثقافي الحالي معتبرين، أن الاهتمام بمادة التربية الدينية يعكس أهميتها في تشكيل وعي الأجيال القادمة والمحافظة على الهوية والقيم المجتمعية.

وفي جانب آخر ، انتقد البعض القرار، مشيرين إلى أنه يشكل عبئًا إضافيًا على الطلاب في ظل الأعباء الدراسية الحالية. وأبدوا مخاوفهم من عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب بسبب الفروق المحتملة في مستوى تدريس المادة بين المدارس، ما قد يؤثر على العدالة في التقييم.

وجاءت التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي منها:

قال محمد يحي: "أحلي قرار بصراحة من وقت مالغوا اضافة التربية الدينية للمجموع للاسف اجيال اتخرجت متعرفش يعني اية دين ويعني اية صلاة وحاجات كتيرة ضاعت من قيم واخلاق"

وأضافت أمال لاشين: "كلام جميل جدا رجعو الشيوخ المدارس عشان تعلم الدين الصح".

وقال عطية إبراهيم: "احسن حاجه اتعملت لتعليم الدين".

وأضاف ناصر أبو نزهة :" ياريت يكون في درجات على السلوك ويرجع اسم التربية والتعليم كما كان في الماضي".

وجاءت التعليقات من جروب "حوار مجتمعي" في التعليم والتي منها:

و قالت مني أبو غالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم إن إدراج المادة ضمن المجموع قد يدفع الطلاب إلى اللجوء للدروس الخصوصية، وهو ما يتعارض مع جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أن القرار قد يسبب غياب تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت فاطيما فتحي: "في قرارات كتيره غير منطقية لم يقدم عليها أي واهمها الدين واللي زي ما مبررات البكالوريا انها هتقضي ع الدروس ادي اول ماده هيتفتح فيها باب الدروس".

وقالت فاتن أحمد: "البديهي و انتو بتعملو الحوار المجتمعي ده تعرضوا مادة الدين اللي داخلة في المجموع لها كتاب من كام باب و فصل و لا حتقولو للعيال تبحث و لا كل واحد يتبع شيخ و لا و لا و لا يجب أن يكون هناك منهج محدد و تحري الدقه في وضع الامتحان منلاقيش أخطاء في الأسئلة و أخطاء في الأجوبة اللي تطلع يقولك اللي يختار أي إجابه صح مينفعش".

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