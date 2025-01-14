وزير التعليم الأسبق: البكالوريا تحتاج لمزيد من النقاش.. والتربية الدينية خارج المجموع أفضل

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، عن تفاصيل مشاركته في الحوار المجتمعي بشأن تطوير الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء أكد موسى أن وزير التربية والتعليم أكد على اهتمامه بكل الاقتراحات الخاصة بالبكالوريا، مشيرًا إلى أن البكالوريا تحتاج لمزيد من النقاش

وأكد وزير التعليم الأسبق: أن العديد من النقاط تحتاج إلى مزيد من التوضيح والدراسة، أبرزها مقترح إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب،

ويرى موسى أن من الأفضل أن تكون هذه مادة التربية الدينية خارج المجموع، وذلك لضمان عدم تأثيرها على فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

كما أشار موسى إلى أن نظام البكالوريا، كما هو مطروح حالياً، يمنح الطالب أربعة خيارات، وهو ما يراه خطوة إلى الوراء مقارنة بالنظام الحالي.

وأكد على أهمية استمرارية التطوير في النظام التعليمي، مشدداً على أن لا يوجد نظام تعليمي ثابت لا يتغير.

وأوضح موسى أن مسمى "البكالوريا" قد لا يكون المسمى الأنسب لهذا النظام، واقترح الاحتفاظ بمسمى "الثانوية العامة" مع إجراء التعديلات اللازمة عليه.

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