امتحانات منتصف العام 2025.. أولياء أمور مصر يرصدون شكاوي في لجان صفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

تلقت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، العديد من الشكاوى خلال اليوم الثالث من امتحانات منتصف العام الدراسي 2025، التي يؤديها طلاب صفوف النقل في مختلف المحافظات. وتركزت الشكاوى حول صعوبة الامتحانات وعدم وضوح الأسئلة وتفاوت مستوى النماذج، مما أثر على حالة الطلاب النفسية.

أبرز الشكاوى

وأوضحت " الحزاوي" أن من أبرز الشكاوى صعوبة المواد وعدم تكافؤ النماذج ومنها:

- الصف الأول الإعدادي (ساينس): أوضح طلاب إدارة العاشر من رمضان التعليمية أن امتحان مادة الساينس جاء صعبًا وغير مباشر، مع وجود مشكلات في الطباعة أثرت على وضوح الأسئلة. كما أشاروا إلى تفاوت بين النماذج، حيث وصف البعض الامتحان بالصعب جدًا مقارنة بغيره.

- الصف الثاني الثانوي (كيمياء): اشتكى طلاب إدارة الوايلي التعليمية من صعوبة امتحان الكيمياء، مع تباين كبير في مستوى النماذج الموزعة على الطلاب، مما أدى إلى شعور بعدم تكافؤ الفرص.

- الصف السادس الابتدائي (دراسات): طلاب ادارة شرق مدينة نصر التعليمية وصفوا امتحان الدراسات بأنه صعب ويتطلب وقتًا أطول للإجابة.

- الصف الأول الإعدادي (دراسات): طلاب إدارات النزهة وحدائق القبة أعربوا عن استيائهم من صعوبة جميع نماذج امتحان الدراسات الاجتماعية، مما تسبب في حالة نفسية سيئة لدى العديد منهم.

و أشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن نظام تعدد النماذج في الامتحانات تسبب في مشكلات، حيث جاء بعضها أسهل من الأخرى، مما أثار جدلاً حول العدالة بين الطلاب داخل اللجان.

وطالبت "الحزاوي" وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في شكاوى أولياء الأمور والعمل على تحسين جودة الطباعة ومراجعة أساليب وضع الامتحانات لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان بيئة امتحانية عادلة للجميع.

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