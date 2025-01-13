" تعليم القاهرة" انتظام امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

انتظمت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 في محافظة القاهرة لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة، مع توفير بيئة مناسبة من حيث النظافة، التهوية الجيدة، والإضاءة الكافية داخل اللجان.

وأوضحت أنه تم منع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء للطلاب أو المراقبين كما وفرت كل لجنة غرفة إسعافات أولية وزائرة صحية للتعامل مع أي طوارئ صحية.

ووجهت مدير مديرية تعليم القاهرة، مديري الإدارات التعليمية بمتابعة اللجان خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لحل أي مشكلات طارئة قد تعوق سير الامتحانات.

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