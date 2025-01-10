"تعليم القاهرة" تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

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"تعليم الجيزة": استعداد كامل لاختبارات نصف العام الدراسي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية، والتي ستجرى خلال الفترة من السبت 11 يناير 2025 وحتى الخميس 16 يناير 2025.

وأوضحت المديرية، أنه تم تجهيز لجان الامتحانات وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لضمان تحقيق التباعد بين الطلاب ومنع ظاهرة الغش، كما تم وضع أسئلة الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

تعليمات وضوابط أداء الامتحانات

وشددت المديرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط التالية أثناء الامتحانات:

- الحضور بالزي المدرسي: يُمنع ارتداء أي زي مخالف.

- الالتزام بالمواعيد: على الطلاب الحضور قبل بداية اللجنة بنصف ساعة، ومراجعة الجدول يوميًا للتأكد من المادة المقررة.

- حظر الهواتف المحمولة: يمنع نهائيًا اصطحاب الهواتف داخل اللجان.

- استخدام الأدوات المناسبة: يقتصر استخدام الأقلام على القلم الأزرق الجاف فقط، مع منع استخدام أي لون آخر.

- اتباع التعليمات: الالتزام بتعليمات المعلمين والمراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليم ورقة الإجابة.

- التوقيع على الورقة: يجب التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة الإجابة فور انتهاء الامتحانات.

- منع دخول أولياء الأمور: يُمنع تمامًا دخول أولياء الأمور إلى المدارس أثناء الامتحانات لأي سبب.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب خلال الامتحانات، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتحقيق العدالة بين الطلاب.

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