نظام البكالوريا الجديد.. "التعليم" : تقليص عدد المواد الدراسية و3 مواد للصف الثالث الثانوي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا المصرية الذي سيُطبق بدلاً من الثانوية العامة اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن النظام الجديد سيشهد تقليص عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مما يمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز على التخصصات التي تناسب ميولهم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه في الصف الثاني الثانوي سيدرس الطلاب 4 مواد فقط، 3 مواد رئيسية ومادة تخصصية واحدة مشيرة إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي، سيدرسون 3 مواد فقط، مادة رئيسية واحدة ومادتين تخصصيتان يختارهما الطالب بناءً على المسار الذي يرغب في دراسته.

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