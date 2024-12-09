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وكيل تعليم الجيزة يوجه بصيانة المقاعد التالفة وإعادة توزيع الفائض

10:24 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

سعيد عطية وكيل تعليم الجيزة

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كتب- أحمد الجندي:

زار سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارات الوراق وشمال الجيزة، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس من إدارة الوراق التعليمية منها، مدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة الشروق الثانوية، ومدرسة السادات تعليم أساسي، ومدرسة العلياء الرسمية، ومدرسة الشيخ عبد العزيز تعليم أساسي، ومن إدارة شمال الجيزة مدرسة الشهيد علي خالد عبد العزيز تعليم أساسي، ومدرسة المنيرة الجديدة، مدرسة الاتحاد للتعليم الأساسي.

ووجه " عطية" بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة النظافة وتقديم تقارير دورية كما أمر بتطبيق نظام التوأمة مع المدارس الخاصة لتوفير العمالة اللازمة، مؤكدًا أن النظافة تعكس حضارة المدرسة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي تفعيل الخطة العلاجية لدعم الطلاب الضعاف، مع تسجيل قرائية رقم 26 لضمان تحسين مستوى الطلاب، مشيراً إلي إصلاح الديسكات المشونة وإعادة توزيع الفائض بإحدي المدارس.

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سعيد عطية وكيل تعليم الجيزة صيانة المقاعد التالفة بالمدارس متابعة النظافة بمدارس الجيزة
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