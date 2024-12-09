مش عايزينه.. أولياء أمور يناشدون "التعليم" إلغاء التابلت وعودة الكتب المدرسية

كتب- أحمد الجندي:

رفضَ عددٌ كبيرٌ من أولياء الأمور قرارَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحويلَ التابلت المدرسي إلى عهدة شخصية.

وجاء رفض أولياء الأمور بالتزامن مع بدء توزيع التابلت من قِبل وزارة التربية والتعليم؛ حيث يرون القرارَ عبئًا إضافيًّا وغير مبرر؛ حيث أصبح عهدةً شخصيةً ترد بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وإرفاقه عند رده بشهادة ضمان، وعبَّروا عن خوفهم من مسؤولية إصلاح الجهاز أو استبداله في حالة التلف؛ حيث طالب البعض بإلغاء التابلت والعودة إلى نظام الكتب المدرسية.

وينشر "مصراوي" شكاوى أولياء الأمور التي وردت عبر جروب حوار مجتمعي في التعليم؛ كالتالي:

- قالت فاطيما فتحي: "من ساعة ما نزل إن التاب عهدة، وللأسف اتكلمنا في كل حاجة، وأولها إزاي الهدية من الدولة تحوَّلت إلى عهدة ضد رغبة مواطن مصنَّف مستوى متوسط إلى فقير، وإن التعهد بصيغة وصل الأمانة غير مذكور سعر التاب وقت استلامه ونوعه.. إيه مدة الضمان اللي داخل فيه؟!".

- قالت سماح حافظ: "للأسف أي كلام عن دستورية التابلت وما يتعلق بفائدته، استهلكنا وقت كبير في إننا نتكلم، فلازم يظهر دور الوزارة برد رسمي لكل الأطراف؛ فكيف للمدارس الخاصة تُعفى من استلام التابلت ويجبر عليه أبناء الطبقة الأقل ماديًّا في المدارس الحكومية؟!".

وجاءت تعليقات أخرى من أولياء الأمور عن طريق التفاعل عبر "فيسبوك"، كالتالي:

- قال أحد أولياء الأمور: "قُلتم تابلت لازم للتطوير، وده بديل للكتب، واعترضنا، قُلتم لا، خدوه ده هيبقى هدية، قُلنا إهدار وبلاش، قُلتم لا ده أوفر من طباعة الكتب.. تمام، إيه اللي جَد دلوقتي بقى؟ ليه تحمِّل وليَّ الأمر فوق طاقته، ولازم يستلم التابلت، ويكون عهدة تتسلم بعد ٣ ثانوي".

- قال أحد أولياء الأمور: "هل من الممكن إلغاء نظام التابلت (أولى وثانية ثانوي) والبابل شيت (ثالثة ثانوي) الذي اشتكى منه أكثر من 90% من أولياء الأمور والطلبة وبعض من المدرسين؛ لسهولة الغش وظلم الطالب المتميز وعدم التفرقة بينه وبين الطالب الفاشل (كما قال 90% من أولياء الأمور)، والعودة إلى نظام البوكليت؟".

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