"التعليم": إنشاء 598 مشروعًا مدرسيًا جديدًا بإجمالي 9693 فصلًا في 2024

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ 598 مشروعًا جديدًا لإنشاء مدارس في 27 محافظة خلال العام المالي 2023/2024 والنصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، حيث تم إنشاء 9693 فصلًا دراسيًا.

وأوضحت الوزارة في تقرير إنجازات 2024، اليوم الثلاثاء، أن هذه المشاريع تهدف إلى مواجهة الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم. كما تم تجهيز المدارس الحديثة بأحدث التجهيزات الدراسية، حيث تم تزويدها بنحو 177980 مقعدًا دراسيًا "تختة"، بالإضافة إلى إحلال وتجديد نحو 58748 تختة في المدارس القائمة.

ولفتت إلى أن هذه المشاريع تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب 50 في كل فصل، كما تم توسيع نطاق بناء المدارس لتشمل القرى والمدن على مستوى الجمهورية، مما يساهم في توزيع عادل للخدمات التعليمية.

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