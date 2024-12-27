إصلاحات التعليم في عهد الرئيس السيسي.. تطوير شامل لمواكبة التحديات المحلية والعالمية

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن منظومة التعليم في عهد الرئيس السيسي شهدت تطويرًا كبيرًا وإصلاحها بهدف إعداد أجيال قادرة علي المنافسة محليا وعالميا، وأن قطار التطوير وصل إلى الصف الأول الإعدادي هذا العام، وقد شهد العام الدراسي الحالي منذ تولي محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيبة الوزارة عدد من القرارات التي تسعى لضبط منظومة التعليم وتحسين بيئة التعليم.

حصاد وزارة التعليم في 2024

واستكملت "الحزاوي" قد شهدت الوزارة خلال عام 2024 عدة قرارات وآليات يتم تطبيقها لأول مرة منها على سبيل الحصر :

- تطبيق نظام أعمال السنة بصرامة فهناك درجات علي الواجبات و التقييمات المختلفة والانضباط والسلوك والغياب والحضور وقد أجبر هذا النظام الطلاب إلى الانتظام في المدرسة وعمل المطلوب منهم.

- تمت زيادة الأيام الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 اسبوعا وايضا تم زيادة وقت الحصة بمقدار ٥ دقائق و هذا لكي يتم الانتهاء من المناهج بشكل جيد.

- ⁠محاولة حل أزمة الكثافة الطلابية من خلال تطبيق عدة آليات وترك الأمر حسب احتياجات كل إدارة تعليمية فهناك من لجأ لتطبيق نظام الفترة المسائية أو استخدام فكرة الفصل المتحرك واستغلال الفراغات.

- ⁠محاولة حل أزمة عجز المعلمين عن طريق عدة آليات منها استكمال تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 الف معلم سنويا وكذلك تفعيل قانون مد الخدمة للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش.

⁠-التعاقد من معلمي الحصة والاستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة بالمدارس.

- تعديل لائحة الانضباط المدرسى يجعلها أكثر شمولًا لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية.

- إعادة هيكلة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء علي الطلاب وإتاحة الوقت اللازم لدراستها كما يجب.

- إعادة تصميم بعض المناهج في مرحلة الثانوي مثل تطبيق منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي أول مرة بدلا من منهج الكيمياء والفيزياء والأحياء.

- وجود تقييمات وامتحانات للمراحل الأولى من التعليم الاساسي الصف الاول والثاني الابتدائي وعدم تصعيد الطلاب إلى الصف الأعلى في حاجة عدم اجتيازه التقييم قبل اجتياز البرنامج العلاجى فى فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.

- تدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء لدى الطلاب كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- تحسين أوضاع معلمي الحصة فقد تم زيادة قيمة الحصة من 20 جنيه الي 50 جنيه للحصة الواحدة

كما يمنح معلمي مجموعات التقوية المدرسية ٨٠٪؜ من رسوم الاشتراك فيها ويتسلمها المعلم فور الانتهاء من المجموعة .

- دعم المعلمين ومديري المدارس من خلال عقد اجتماعات علاوه علي الاهتمام بالزيارات الميدانية للوقوف علي تطبيق القرارات علي أرض الواقع.

- الاهتمام بوضع آليات للقضاء علي الغش في الامتحانات في جميع مراحل النقل من خلال تنفيذ الامتحان في اللجنة الامتحانية الواحدة بواقع ٣ نماذج مختلفة.

- التفكير مبكرًا في وضع آليات جديدة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

تحفظات أولياء الأمور

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن هناك بعض التحفظات والتخوفات لدي اولياء الامور من اهمها :

- ضغوط التقييمات المتعددة حيث أ، أولياء الأمور والمعلمون يعانون من ضغط شديد بسبب تعدد التقييمات الأسبوعية، ويطالبون تقليصها إلى تقييم نصف شهري.

- عجز المعلمين فهناك دعوات لحل أزمة عجز المعلمين بشكل جذري، مع التأكيد على إعداد المعلم بشكل جيد.

- يُفضل أولياء الأمور أن يكون التابلت اختيارياً لتخفيف الضغوط النفسية على الأسر بدلاً من كونه عهدة شخصية.

- تكافؤ فرص الامتحانات حيث أن ضرورة ضمان تكافؤ النماذج الخاصة بالامتحانات الشهرية ونصف العام في صفوف النقل لضمان العدالة بين الطلاب.

-توفير خط ساخن لشكاوى أولياء الأمور فهناك حاجة إلى خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور وحلها بسرعة.

واختتمت "الحزاوي" أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير، بل هم مع التطوير قلبًا وقالبًا، لأنه يصب في مصلحة أبنائهم في سوق العمل والمنافسة الدولية، وأن التعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي سيؤمن مستقبل أبنائهم.

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