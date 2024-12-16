" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن المتقدمين للتسكين على كادر المعلمين وذلك في إطار سعيها لاستيفاء شاغلي وظائف التعليم.

وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل أو التسكين على وظائف المعلمين أو ما يقابلها المنصوص عليها في قانون التعليم، بناءاً على موافقة السلطة المختصة على عقد برنامج التسكين على الكادر أونلاين باعتباره برنامج التنمية المعنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية المشار إليها.

ضوابط عقد التدريبات للحصول على شهادة الصلاحية

- التنبيه على شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر واخطارهم كتابيا بأن مواعيد حجز وإتاحة التدريب على البرنامج اونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين يكون متاحا بناءا على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية طبقاُ للمواعيد التالية:

- التدريبات من 18 ديسمبر حتي 31 ديسمبر 2024.

- الاختبارات من 22 ديسمبر 2024 حتي 6 يناير 2025.

- التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات شاغلي وظائف التعليم ومراجعة بياناتها، والتأكد من استيفائهم المتطلبات اللازمة كافة لمنحهم شهادة الصلاحية، وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها دون قشط أو تعديل، واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وأكدت الأكاديمية أن الإدارة التعليمية مسؤولة بشكل كامل عن صحة تلك البيانات، وتسليم الكشوف مرفقة مع الملفات إلى فرع الأكاديمي التابعة له، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر حتى الخميس 23 يناير.

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