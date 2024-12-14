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تخصص واحد.. تعرف على مميزات مدرسة آي- تك للتكنولوجيا التطبيقية

06:02 ص السبت 14 ديسمبر 2024

مدرسة أي تك

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كتب- أحمد الجندي:

تعتبر مدرسة آي-تك للتكنولوجيا التطبيقيه، أول مدرسة متخصصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسبات، وتطوير التطبيقات الإلكترونية، كما تعد من أهم المدارس التي ترتكز الدراسة فيها على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة أي- تك للتكنولوجيا التطبيقية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن المميزات كالتالي:

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- تطبيق برنامج P-Tech العالمي.

- تطبيق مناهج STEAM.

- إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

تخصصات المدرسة

- تكنولوجيا المعلومات (IT).

شروط التقديم والقبول بمدرسة أي- تك للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون حاصل علي الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

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