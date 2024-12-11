استعداداً للامتحانات.. مدير تعليم الجيزة يعقد اجتماعاً مع رؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية.

توفير بيئة عمل مريحة وهادئة

وشدد " عطية" على الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد وعدم تجاوز أو تغيير أي تعليمات صادرة من الوزارة مع

مراجعة كراسات الإجابة أكثر من مرة لضمان حق كل طالب في الحصول على الدرجة المستحقة مؤكداً علي التأكيد على توفير بيئة عمل مريحة وهادئة داخل الكنترولات، بما يضمن أداء العاملين لمهامهم بأعلى كفاءة ممكنة.

تشديد الحراسة علي جميع المستندات الرسمية

وأكد مدير مديرية التعليم بالجيزة علي منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الكنترولات، مع تشديد الحراسة على جميع المستندات الرسمية ونتائج الطلاب مشيراً إلي التعامل مع البيانات بسرية تامة، ومنع أي محاولات تسريب النتائج أو العبث بها.

ستتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات

ووجه " عطية" بتشكيل لجان مخصصة لمراجعة النتائج قبل اعلانها للتأكد من خلوها من الأخطاء وتوثيق كل مرحلة من مراحل العمل داخل الكنترولات، لضمان الشفافية وسهولة تتبع أي أخطاء قد تحدث مع توجيه إنذار حاسم بأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تهاون في العمل، وستُتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات تُرصد.

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