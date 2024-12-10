بعد قرار التعليم بمنع تسليم التابلت قبل دفع قيمة التأمين.. تعرف على طرق السداد

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تسليم أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

منع تسليم التابلت قبل دفع قيمة التأمين

وأوضحت الوزارة، أنه بناءاً على التعليمات الصادرة من رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بالتأكيد على عدم تسليم التابلت المدرسي للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي (التابلت).

سداد رسوم التابلت المدرسي

وأكدت الوزارة على أنه تم تفعيل سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بإجمالى 158 جنيها بجميع مكاتب البريد كما تم تفعيل الدفع على خدمة فورى من خلال كود 66610.

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

"التعليم" تقرر منع تسليم التابلت المدرسي إلا بعد دفع قيمة التأمين

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025