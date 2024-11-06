بعد حادث "بورسعيد الصناعية".. مؤسس "أمهات مصر": الأسرة والمدرسة مسئولان عن تنشئة الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الأسرة هي المسؤلة في المقام الأول عن سلوك الطالب يليها المدرسة والمعلم في الفصل.

وأضافت تعليقًا علي حادث وفاة الطالب محمد عمر، بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، الذي وافته المنية بمستشفى الزهور، إثر حادث أليم بعد تعدي زميله عليه بالمدرسة، أن أولياء الأمور يجب أن يكون لديهم الحرص على تربية أبنائهم منذ طفولتهم تربية سليمة وصحيحة وبعيدة عن العنف.

وتابعت: لابد أن يقوم ولي الأمر بتعريف الطالب بقدسية وهيبة المدرسة والمعلم، حتي ينشأ الطفل منذ نعومة أظافره علي ذلك في كل مرحلة تعليمية يقبل عليها في الكبر، وكذلك تربيتهم علي اتباع الإجراءات الصحيحة والقانونية عند المطالبة بحقوقهم أو الحصول علي حقهم عند الخلافات، والبعد تماما عن أعمال البلطجة والعنف.

وفي المقابل، شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، علي دور إدارة المدرسة والمعلم في الفصل في تعليم الأبناء وتربيتهم تربية سليمة تخلق جيل واع وعاقل وسوي في المستقبل، مع اتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين.

وأشادت عبير بالإجراءات الصارمة التي اتخذها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مع مدير المدرسة ومسؤولي التعليم الفني بمحافظة بورسعيد والإدارة التعليمية، عقب وفاة الطالب لمنع تكرار تلك الحواث مره أخرى.