تصريحات مهمة من وزير التعليم بشأن التقييمات الأسبوعية- جولة بالصور

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس، تابعة لإدارتي الواسطى، وناصر التعليمية بمحافظة بني سويف؛ وذلك في إطار مواصلة متابعة انتظام العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان، رافق الوزير، خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل "عبداللطيف" جولته بزيارة مدارس تابعة لإدارة الواسطى التعليمية، حيث تفقد مدرسة "سعداوي مجاهد عبد الغني الثانوية المشتركة"، والتي تضم 499 طالبًا وطالبة، وحرص خلال تفقده لفصول المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب بها، ومتابعة نسب الحضور والغياب، كما اطلع على أداء الطلاب خلال اختبارات الشهر السابقة.

وتفقد وزير التربية والتعليم مدرسة "المصلوب الابتدائية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها ١٠١٧ طالبًا، مقسمين على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، كما تابع الخطة العلاجية لمستوى الطلاب في الرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

وزار الوزير مدرسة "معصرة أبو صير الجديدة الابتدائية"، التي يبلغ عدد طلابها ٢٩٨ طالبًا، وحرص خلال تفقده المدرسة على متابعة نسب حضور الطلاب، ومراجعة دفاتر تسجيل درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية؛ للاطمئنان على مستوى التحصيل الدراسي.

كما تفقد الوزير إلى عدة مدارس تابعة لإدارة ناصر التعليمية، حيث تفقد مدرسة "الحمام الإعدادية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها ٦١٨ طالبًا.

وحرص " عبداللطيف" من خلال تفقده الفصول على متابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، كما حرص على التأكد من مدى استيعابهم للمواد الدراسية.

وأجرى الوزير في ختام جولته حوارا مع بعض الطلاب بالمدرسة حول قدراتهم على التحصيل الدراسي داخل المدرسة ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، مؤكدا أن تطبيق هذه التقييمات تساهم في تعرف الطالب على مستواه الدراسي وتحصيله الدروس أولا بأول.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "الحمام الثانوية المشتركة"، والتي يبلغ عدد طلابها ٢١٨ طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على التحقق من مستوى الطلاب الدراسي، ومتابعة نسب الحضور والغياب، وكذلك مناقشة الطلاب حول تطلعاتهم المستقبلية.

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