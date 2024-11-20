أبرز المعلومات عن مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أحد أهم المدارس التى تهتم بتشغيل وصيانة المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالصناعات الثقيلة وتشمل أعمال الصيانة الوقائية وفك وتجميع المكونات لأغراض الصيانة، ومراقبة عمليات التشغيل مما يؤدى إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التوقف.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة سي إف سي الدولية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فإن الفرص المتاحة للخريجين كالتالي:

- العمل في مصانع الأسمدة.

- العمل فى مصانع الحديد والصلب.

- العمل فى مصانع الأسمنت.

- العمل في مصانع السيراميك

- العمل فى مصانع السكر.

- العمل في مصانع البتروكيماويات.

- استكمال الدراسة فى المعاهد والكليات المتخصصة.

تخصصات مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

- صيانة كهربية لمعدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

- صيانة ميكانيكية لمعدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

شروط التقديم بمدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على الشهادة الإعدادية .

- ألا يزيد السن عن 18 عام.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- اجتياز اختبارات القبول (لغة انجليزية- رياضيات- لغة عربية) والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي( اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

شروط القبول بمدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي( اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

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