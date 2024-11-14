التعليم تحدد ضوابط اختبارات شهر نوفمبر 2025.. 85% اختيار من متعدد

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن تنظيم اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025.

ضوابط اختبارات شهر نوفمبر

جاءت أبرز الضوابط الخاصة باختبارات شهر نوفمبر 2025 على النحو التالي:

- الصف الأول الثانوي: تُجرى امتحاناتهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية يتم تسليمها لإدارة المدرسة، مع تولي الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات.

- الصف الثاني الثانوي: تُعقد امتحاناتهم إلكترونيًا وفق المواصفات الفنية، على أن تتضمن الورقة الامتحانية 85% من الأسئلة بصيغة اختيار من متعدد، و15% من الأسئلة القصيرة، لتغطي أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

- طلاب الدمج: تجرى لهم الامتحانات ورقيًا في ذات مواعيد أقرانهم، ووفقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل إعاقة.

- الحالات الطارئة: في حال حدوث أي مشكلة تقنية تؤثر على أداء الامتحان، يتم تحويل الامتحان إلى الشكل الورقي في نفس موعد الامتحان.

- طلاب المدارس غير المتصلة بالإنترنت: يشمل ذلك الطلاب في مدارس لا تتصل بشبكة الإنترنت، أو من لم يستلموا أجهزة التابلت في مدارس متصلة، وكذلك الطلاب الذين تعرضت أجهزتهم للكسر أو السرقة، ويتم امتحانهم ورقيًا على أن تكون النسخة الورقية مماثلة للامتحان الإلكتروني.

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