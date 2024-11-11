مواصفات التابلت المدرسي لطلاب الثانوية بعد قرار رجوعه بشهادة ضمان

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًّا بشأن إلزام طلاب الثانوية العامة ممن سيتسلمون التابلت، برده مرة أخرى إلى المدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ونص القرار على أن يعتبر التابلت الشخصي عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية، وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن كل مديرية وإدارة تعليمية تتولى تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال، على أن تشكل من الإدارات التالية:

- عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسًا).

- عضو من الشؤون القانونية.

- عضو من التعليم الثانوي.

- عضو من التطوير التكنولوجي.

- عضو من الإحصاء.

- عضو من المخازن.

وأضافت الوزارة أنه في حال رد جهاز التابلت من الطلاب بعد انتهاء المرحلة الثانوية، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

ويرصد "مصراوي" مواصفات جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة؛ وهي كالتالي:

- الرام 6 جيجا.

- بطارية سعة 7300 مللي أمبير.

- الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل.

- الكاميرا الخلفية 8 ميجا بيكسل.

- أسود اللون.

- مزود بقلم.

- حجم الشاشة 10.1 بوصة.

- سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، طراز Octa-core.

- وضوح الشاشة 1920×1200 بتكنولوجيا فائقة الوضوح "TFT".

- الذاكرة 128.

- يدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجابايت.

- يدعم شبكات الـ4G..

- الوزن: 558 جرامًا.