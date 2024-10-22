50 جنيهًا للحصة فوق النصاب.. 3 إجراءات لتحسين أوضاع المعلمين الوظيفية

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمام الوزارة بتحسين الأوضاع الوظيفية للمعلمين.

وقال الوزير، خلال إلقاء بيان خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تم صرف 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني.

وأضاف الوزير، أن المعلم يحصل على 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.