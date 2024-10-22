مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت وفاء عبدالرحمن، مديرة مدرسة الندى بكرداسة، على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء ووزير التعليم للمدرسة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقطاع التعليم، وخاصة في المناطق الريفية.

وأوضحت عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الزيارة أسهمت في رفع معنويات الطلاب والمعلمين، وأنها أكدت على أهمية دور المدرسة في بناء المجتمع. كما أشارت إلى أن الزيارة شملت تفقد الفصول الدراسية والمرافق المدرسية، والتحدث مع الطلاب والمعلمين للاطلاع على احتياجاتهم.

ولفتت المديرة إلى أن الزيارة أسفرت عن توجيهات رئاسية بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المطلوبة في الفصول الدراسية، وخفض الكثافة الطلابية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. وأكدت أن المدرسة قامت بالفعل بخفض عدد الطلاب في كل فصل من 119 طالباً إلى 49 طالباً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأعربت عبد الرحمن عن شكرها لرئيس الوزراء ووزير التعليم على هذه الزيارة، مؤكدة أنها ستكون حافزًا كبيرًا لإدارة المدرسة والمعلمين والطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز.