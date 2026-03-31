أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أسامة فخري فكري محمد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام وزارة الأوقاف، لمدة عام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن هذا القرار يأتي ضمن حرصها على دعم الكفاءات المتميزة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير العمل الدعوي، والارتقاء بمستوى الأداء في قطاع المساجد وشئون القرآن الكريم.

تحكيم السيدات في مسابقات القرآن الكريم

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدّم للمشاركة في مسابقة اختيار المحكِّمات الدوليات والمحليات، ضمن العناية بالقرآن الكريم وأهله، وحرصًا على دعم الكفاءات النسائية المتميزة في مجال التحكيم القرآني.

شروط التقدم للتحكيم في مسابقات القرآن الكريم

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أن التقدم يكون للفئات الآتية:

* عضوات هيئة التدريس المتخصصات في علوم القرآن والقراءات.

* شيخات المقارئ المعتمدات.

* عضوات المقارئ المعتمدات.

* الحاصلات على المركزين الأول أو الثاني في المسابقات القرآنية العالمية.