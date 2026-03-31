عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف باشا، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لنظر ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة الحيوية المقدمة من نواب البرلمان، والتي تمس بشكل مباشر حقوق الكوادر الطبية والمشكلات التي تواجه المواطنين في المنظومة الصحية.

وناقشت اللجنة طلب النائبة إيرين سعيد بشأن عدم تعديل لائحة هيئة الرعاية لضم خريجي العلوم الطبية التطبيقية لبدلات الكادر الصحي ومعاملتهم ماليًّا كأقرانهم بدلًا من معاملتهم كإداريين، بالإضافة إلى طلب النائب محمود الشامي بشأن عدم إدراج المجموعة التخصصية لإخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية في المنظومة.

وتم استعراض طلب النائب كريم بدر حلمي حول المدى الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة المنيا، وطلب النائب رائف تمراز بشأن تأخر استكمال تطبيق المنظومة وعدم الانتهاء من المرحلة الأولى منذ إطلاقها عام 2018.

وناقشت اللجنة طلب النائب عادل عبده اللمعي بشأن معاناة مرضى الأمراض المزمنة من تعقيد وطول إجراءات الموافقات العلاجية، وطلب النائب حمادة سليمان حول صعوبة إجراءات الاعتماد المصري للجودة للمنشآت الصحية.

وناقشت اللجنة طلب النائبة جيهان شاهين بشأن تعطيل الوحدة الصحية بقرية النصر بالإسماعيلية وخروجها عن الخدمة رغم تجديدها، وطلب النائبة يارا عفت بشأن الأعباء المالية الناتجة عن اشتراط سداد الاشتراكات بأثر رجعي في محافظة جنوب سيناء.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.