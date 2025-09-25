الأوراق المطلوبة للتقدم لكليات جامعة الأزهر 2026
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
جامعة الأزهر
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تبدأ كليات جامعة الأزهر، الأسبوع المقبل، تلقي أوراق الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2026/2025، بعد إعلان نتيجة التنسيق، ووصول أسماء المقبولين للكليات.
وأعلنت جامعة الأزهر، الخميس الماضي، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2026/2025.
وينشر "مصراوي" الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات جامعة الأزهر على النحو التالي:
- أصل بطاقة الترشيح و 3 صور منها.
- 6 صور شخصية حديثة 4×6 مع كتابة الاسم عليها.
- 3 صور من بطاقة الرقم القومي.
- أصل شهادة الثانوية و3 صور منها.
- شهادة ميلاد حديثة و3 صور منها.
- بطاقة 6 جند.
نموذج 2 جند.
حافظة بلاستيك لحمل الأوراق.