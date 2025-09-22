فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد إلكترونيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و 24 سبتمبر الجاري 2025م.

وأهاب الجامعة بالطلاب مراعاة المدة المقرر خلالها تقليل الاغتراب حتى يتسنى لكل طالب الانتظام في كليته وحضور المحاضرات الدراسية.

وتقليل الاغتراب يكون من خلال الرابط المرفق: اضغط هنا

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط تقليل الاغتراب هي على النحو التالي:

- استثناء كليات فرع البنين والبنات بالقاهرة من تقليل الاغتراب.

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على كليات "القطاع الطبي - قطاع الهندسة - قطاع العلوم - المعاهد الفنية - كليات ومعاهد التمريض - قطاع الزراعة".

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطالبات داخل وخارج النطاق الجغرافي للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب داخل وخارج النطاق الجغرافي بالنسبة للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- تسديد 210 جنيهات، حال قبول تقليل الاغتراب.