فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الأزهر
كتب : مصراوي
معامل تقليل الإغتراب أرشيفية
أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد إلكترونيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و 24 سبتمبر الجاري 2025م.
وأهاب الجامعة بالطلاب مراعاة المدة المقرر خلالها تقليل الاغتراب حتى يتسنى لكل طالب الانتظام في كليته وحضور المحاضرات الدراسية.
وتقليل الاغتراب يكون من خلال الرابط المرفق: اضغط هنا
وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط تقليل الاغتراب هي على النحو التالي:
- استثناء كليات فرع البنين والبنات بالقاهرة من تقليل الاغتراب.
- لا ينطبق تقليل الاغتراب على كليات "القطاع الطبي - قطاع الهندسة - قطاع العلوم - المعاهد الفنية - كليات ومعاهد التمريض - قطاع الزراعة".
- لا ينطبق تقليل الاغتراب على الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات.
- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطالبات داخل وخارج النطاق الجغرافي للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.
- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب داخل وخارج النطاق الجغرافي بالنسبة للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.
- تسديد 210 جنيهات، حال قبول تقليل الاغتراب.