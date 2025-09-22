تنسيق الأزهر 2026.. ضوابط تقليل الاغتراب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، بعد قليل، باب تقليل الاغتراب للطلاب المستجدين بين كليات الوجهين القبلي والبحري، للطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي 2026/2025، ولمدة يومين.

واعتمد رئيس جامعة الأزهر، الخميس الماضي، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الدراسي الجديد.

وكشفت مصدر مطلع بجامعة الأزهر، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط تقليل الاغتراب هي على النحو التالي:

- استثناء كليات فرع البنين والبنات بالقاهرة من تقليل الاغتراب.

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على كليات "القطاع الطبي - قطاع الهندسة - قطاع العلوم - المعاهد الفنية - كليات ومعاهد التمريض - قطاع الزراعة".

- لا ينطبق تقليل الاغتراب على الكليات التي يتطلب الالتحاق بها أداء اختبارات القدرات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطالبات داخل وخارج النطاق الجغرافي للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- يكون تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب داخل وخارج النطاق الجغرافي بالنسبة للكليات والأقسام المناظرة مع عدم الالتزام بالحد الأدنى للقبول بالكليات.

- تسديد 210 جنيهات، حال قبول تقليل الاغتراب.

- التقدم لتقليل الاغتراب يكون عبر موقع جامعة الأزهر، من خلال الرابط التالي: من هنا

