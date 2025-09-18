إعلان

نتيجة تنسيق الأزهر برقم الجلوس.. رابط الاستعلام

02:07 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

خطوات الحصول على النتيجة

جاءت خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، على النحو التالي:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

3- تحديد الشعبة الدراسية.

4- إدخال بيانات الطالب كاملة.

5- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

6- الضغط على كلمة استعلام.

وبعد اتباع الخطوات السابقة، سيظهر اسم الكلية المرشح لها، ثم يتم الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

أوراق التقدم لكليات الأزهر

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

اقرأ أيضًا:

فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط

4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية

إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق الأزهر جامعة الأزهر كليات القاهرة والأقاليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026