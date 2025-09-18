نتيجة تنسيق الأزهر برقم الجلوس.. رابط الاستعلام

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

خطوات الحصول على النتيجة

جاءت خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، على النحو التالي:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

3- تحديد الشعبة الدراسية.

4- إدخال بيانات الطالب كاملة.

5- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

6- الضغط على كلمة استعلام.

وبعد اتباع الخطوات السابقة، سيظهر اسم الكلية المرشح لها، ثم يتم الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

أوراق التقدم لكليات الأزهر

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

