نتيجة تنسيق الأزهر برقم الجلوس.. رابط الاستعلام
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عبر الرابط التالي: اضغط هنا.
خطوات الحصول على النتيجة
جاءت خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، على النحو التالي:
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
2- اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.
3- تحديد الشعبة الدراسية.
4- إدخال بيانات الطالب كاملة.
5- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.
6- الضغط على كلمة استعلام.
وبعد اتباع الخطوات السابقة، سيظهر اسم الكلية المرشح لها، ثم يتم الضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.
أوراق التقدم لكليات الأزهر
1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.
2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.
3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.
6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.
7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.
8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.
اقرأ أيضًا:
فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات - تعرف على الضوابط
4 حالات لا يعاقب عليها القانون حال انتفاء المسئؤلية الطبية
إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة
فيديو قد يعجبك: