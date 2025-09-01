ضوابط القبول بالمعاهد النموذجية لمرحلة رياض الأطفال بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط القبول بالمعاهد النموذجية، بالتزامن مع بدء المقابلات الشخصية للمقبولين وأولياء أمورهم.

وجاءت الضوابط العامة للقبول بالمستوى الأول من مرحلة "رياض الأطفال - لغات"، على النحو التالي:

- أن يكون الأبوان على قدر من الثقافة والدراية باللغة الإنجليزية.

- اجتياز الطفل للاختبار المخصص لقياس مهارات التحدث والاستماع والتمييز البصري، على أن يجرى الاختبار باللغة الإنجليزية المبسطة.

- يتم ترتيب الأطفال حسب السن "من الأكبر إلى الأصغر" ودرجة الاختبار.

- يتم التقييم وفقا لمجموع مائة درجة موزعة كالتالي "60 درجة للطفل - 20 للأم- 20 درجة للأب".

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وطالب قطاع المعاهد الأزهريّة، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم: اضغط هنا