"جودة التعليم" تعتمد 131 معهدًا أزهريًا جديدًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حصل قطاع المعاهد الأزهرية على اعتماد (131) معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025م.

وجاء اعتماد المعاهد على النحو التالي:

(65) معهد رياض أطفال.

(35) معهدًا ابتدائيًا.

(30) معهدًا إعداديًا وثانويًا.

بالإضافة إلى اعتماد مشروط لمعهد واحد هو معهد الدكتور رجب بدوي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن حصول هذا العدد الكبير من المعاهد على الاعتماد يأتي ثمرةً لتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًا، ويحرص على الارتقاء بجودة التعليم الأزهري بما يحقق التميز والتفرد في مختلف مراحله.

ومن جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الاعتماد يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن القطاع مستمر في خططه لتوسيع قاعدة المعاهد المعتمدة بما يتواكب مع تطلعات الأزهر ورؤيته المستقبلية.

