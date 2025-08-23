كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وطالب قطاع المعاهد الأزهريّة، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم: اضغط هنا

