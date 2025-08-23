نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهريّة
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.
وطالب قطاع المعاهد الأزهريّة، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم: اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟
هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
فيديو قد يعجبك: