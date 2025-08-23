إعلان

نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهريّة

11:33 ص السبت 23 أغسطس 2025

رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري، للمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

وطالب قطاع المعاهد الأزهريّة، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق القبول برياض الأطفال بالأزهر تنسيق القبول الصف الأول الابتدائي بالأزهر قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بالتعليم الأزهري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026