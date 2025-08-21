كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة عن منحة للطلاب المتفوقين بالشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025.

وأوضحت الكلية في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المنحة عبارة عن ما يلي:

–تحمل الكلية الرسوم الدراسية الرسمية عن الطالب طوال فترة الدراسة بالكلية بشرط استمرار تفوقه بتقدير جيد جدًا على الأقل كل عام.

–الالتحاق بدورات تدريبية علمية ودعوية وإعلامية وتكنولوجية (مجانية بالكامل).

–الالتحاق بمشروع (إحياء) الذي تقيمه الكلية للطلاب الأوائل.

–المشاركة في فعاليات الكلية الثقافية والرحلات الترفيهية (مجانًا).

–مميزات وحوافز أخرى قيمة.

ولفتت إلى أن شروط الالتحاق بالمنحة تتمثل فيما يلي:

-أن يكون المتقدم مرشحًا للالتحاق بكلية أصول الدين بالقاهرة للعام الدراسي 2025 - 2026.

-أن يكون المتقدم من الحاصلين على الثانوية الأزهرية بالعام الدراسى 2024 - 2025 بنسبة 75% فأكثر.

