اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025.. قائمة الكليات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستعد جامعة الأزهر، لفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2026/2025، للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية 2025.

وأنهى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس الماضي، امتحانات الدور الأول التي انطلقت في الـ 29 من مايو الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن تفتح جامعة الأزهر، باب التسجيل للتقدم لاختبارات القدرات عبر بوابتها الإلكترونية، على أن تعقد الاختبارات بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

وجاءت كليات جامعة الأزهر التي يتطلب الالتحاق بها، التقدم لاختبارات قدرات ما يلي:

كلية التربية بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (عام انتظام - شعبة التعليم الأساسي - شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الفنية رسم انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام).

- كلية التربية بنين في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام - شعبة التربية الخاصة انتظام - تخصص عام انتظام).

- كلية التربية بنين بأسيوط

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة التربية الخاصة انتظام.

- كلية التربية بنات بالقاهرة.

- كلية التربية بنات بأسيوط.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة التربية الخاصة انتظام - شعبة رياض أطفال).

- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا.

- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

- كلية التربية الرياضية بنات بمدينة نصر.

- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصص شعبة رياض الأطفال.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات في تفهنا الأشراف

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة رياض الأطفال - شعبة التربية).

- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة

تتطلب الكلية أداء اختبار القدرات من أجل الالتحاق بها وذلك في تخصصات: (شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام - شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام - شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام - شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام - تخصص عام انتظام - شعبة اللغة الإنجليزية انتظام).

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