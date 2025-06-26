وزير الأوقاف السابق: تسريب الامتحان جريمة تستوجب إجراء قانوني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن تسريب أي امتحان جريمة مركبة تفوق جريمة الغش وتستدعي إجراء قانونيا حاسما.

وأوضح وزير الأوقاف، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم، أن الغش يدمر الأمم، تعليقا على ما تم تداوله عبر الصفحات التي تزعم تسريب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة.

ورُصد تداول واسع لإجابات امتحان مادة التاريخ الخاصة بطلاب الشعبة الأدبية، داخل مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، بالتزامن مع انعقاد الامتحان داخل لجان الثانوية العامة 2025.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحركات فورية لتتبع الصور المتداولة لأسئلة وإجابات امتحان التاريخ، والتي جرى نشرها عبر هذه الجروبات التي تنشط خلال فترة الامتحانات.