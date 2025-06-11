ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453).

كما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

وأعلن الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة، جاءت أسمائهم كالتالي :

آلاء أحمد المتولي إبراهيم سيد – طناح المنصورة – الأول

أحمد محمد عبد الفتاح محمد فودة – السنبلاوين النموذجي – الأول مكرر

خديجة سامح أحمد عبد العال محمد – ميت غمر – الثالث

أنس أحمد كمال طلبة إبراهيم – السنبلاوين النموذجي – الثالث مكرر

يوسف محمد علي محمد الشحات – بلقاس – الثالث مكرر

أحمد سامح صلاح عبد المقصود – المنصورة – السادس

الرميصاء طه عبد الحليم عبد المجيد – طلخا – السادس مكرر

إهداء محمود أحمد محمد إسماعيل – برهمتوش السنبلاوين – السادس مكرر

رضوى خالد عبد الوهاب عبد العال – تمي الأمديد – السادس مكرر

عبد الله أحمد عبد الغني زكي – نبروه – السادس مكرر

فيما تضمن أسماء أوائل المكفوفين في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الدقهلية:

عمر السيد علي علي خليل – المطرية – الأول

إبراهيم أحمد محمد عوض حمد – ديسط طلخا – الثاني

داليا محمود السعيد رضا السيد – منية سمنود أجا – الثاني مكرر

محمد وائل أحمد علي عجوة – ميت أبو الحسين أجا – الثاني مكرر

رؤى السيد متولي إبراهيم – صدقا تمي الأمديد – الخامس

يوسف السيد عبد العزيز الدريني – شربين – الخامس مكرر

من جانبه هنأ الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب إلى مواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

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