مصرع عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر في جريمة ثأرية بأسيوط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



نعت لجنة المصالحات بالأزهر، الدكتور محمد عبدالحليم عضو هيئة التدريس بكلية التربية بنين بالقاهرة، الذي قتل في جريمة ثأرية، أثناء قضاء إجازة العيد بقرية العزيزية بأسيوط.



كما نعى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الدكتور محمد عبد الحليم، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث.

وأوضح المرصد في بيانه، أن الفقيد كان عضوًا بارزًا ومخلصًا في المرصد، وقدّم خلال فترة انضمامه إليه إسهامات جليلة في العديد من الأنشطة والفعاليات التي كان لها بالغ الأثر في توعية الشباب واليافعين بمخاطر التطرف. لقد كان مثالًا للباحث الجاد والمثابر، وصاحب فكر مستنير، وستبقى بصماته الطيبة محفورة في ذاكرة المرصد.



ونعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الحليم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف؛ الذي فاضت روحه إلى ربه إثر استهدافه بيد غدر آثمة.