الثانوية الأزهرية 2025.. كيفية الحصول على أرقام الجلوس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، بعد ساعات، إتاحة أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، استعدادا لامتحانات الدور الأول.

وتنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ 29 من مايو الجاري، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشف بالأزهر، إن قطاع المعاهد أرسل الكشوفات الخاصة بأرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية، لجميع المناطق على مستوى الجمهورية لمراجعتها.

وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس الشهادة الثانوية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع الطلاب، خلال ساعات، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لجميع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن أرقام الجلوس فور نشرها على بوابة الأزهر، عن طريق الرقم القومي أو جواز السفر، ووضع كلمة السر.

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